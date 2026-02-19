Caos por cuenta de peleas entre hinchas de Tolima y Táchira en la Libertadores

Deportes Tolima se estrena en la Copa Libertadores, visitando a Deportivo Táchira y desde territorio venezolano reportan caos a las afueras del estadio por desmanes causados de cuenta de peleas entre barristas de los dos equipos.

Algunas cuentas han reportado la situación en donde se observan enfrentamientos en las inmediaciones del estadio e incluso se ve como hinchas locales arrojan piedras a establecimientos comerciales en donde departían los colombianos.

Deportes Tolima vs Táchira

Deportes Tolima perdió la final del fútbol colombiano a manos del Junior de Barranquilla. Por esta razón, no pudieron clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, gracias a su regularidad, finalizaron líderes en la tabla de la reclasificación que les otorgó cupo a la fase 2 de ‘La Gloria Continental’.

El ‘Pijao’ tendrá que medirse a Deportivo Táchira, que eliminó en la ronda anterior a The Strongest desde los penales, con el deseo de no repetir su presentación de la Copa Libertadores 2025, cuando se fueron eliminados precisamente en esta instancia tras caer contra Melgar.

Lucas González demostró cuánto quería jugar el torneo continental: “La Copa Libertadores era un objetivo que nos pusimos desde que llegamos al Deportes Tolima. En el proyecto anterior se sumaron 44 puntos y creo que eso nos pone a soñar para ingresar a la Copa por reclasificación. Nuestro objetivo siempre fue estar en la Copa Libertadores; ahora solo tenemos que disfrutar”.

En el equipo local, hay un ‘viejo conocido’ para Tolima: Se trata de Luis ‘Cariaco’ González, quien militó en el conjunto ‘Pijao’ entre 2018 y 2019, pero ahora, buscará ser el jugador diferencial para eliminarlos.

¿Cómo le ha ido a Deportes Tolima vs Deportivo Táchira?

El ‘Pijao’ se ha enfrentado en seis ocasiones al equipo venezolano: Tolima ganó tres partidos, empataron dos veces y Deportivo Táchira fue vencedor en una ocasión:

• Deportivo Táchira 0–2 Deportes Tolima (1982)

• Deportes Tolima 2–2 Deportivo Táchira (1982)

• Deportes Tolima 1–1 Deportivo Táchira (2004)

• Deportivo Táchira 2–0 Deportes Tolima (2004)

• Deportivo Táchira 1–2 Deportes Tolima (2007)

• Deportes Tolima 2–0 Deportivo Táchira (2007)