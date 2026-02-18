Yerson Mosquera pagó los platos rotos por la frustración del Arsenal y se armó la bronca al final del juego

Acalorado terminó el duelo entre Wolverhampton y Arsenal, con el colombiano Yerson Mosquera de por medio, recibiendo un fuerte empujón de Gabriel Jesús, que lo sacó a volar y se armó una bronca con la que cerró el partido.

Todo se dio en el duelo de la fecha 31, en donde el líder de la Premier League (Arsenal) visitó al colero (Wolves) y no pudo, pese a estar ganando por dos tantos sobre la hora de juego.

Bukayo Saka y Piero Hincapié pusieron en ventaja a los Cañoneros, sin embargo, Hugo Bueno y Tom Edozie (94’), lograron un empate que supo a triunfo para los coleros y a derrota para los punteros, en un duelo en el que hay 48 puntos de diferencia entre uno y otro.

Precisamente, esa frustración de dejar escapar puntos en busca del título, explotó en la cabeza del brasileño Gabriel Jesús, que en la última acción del partido, le dio un gran empujón al colombiano Yerson Mosquera, al que sacó a volar. De inmediato, se armó una bronca con jugadores de lado y lado, que el árbitro resolvió con amonestación para el atacante.