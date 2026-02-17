“Los racistas son cobardes, necesitan ponerse la camiseta en la boca”, Vinicius Junior

Luego de que el juego entre Benfica y Real Madrid en la Champions League, se detuvo varios minutos cuando Vinicius Jr. denunció al árbitro un insulto racista por parte del jugador argentino, Gianluca Prestianni, el futbolista brasileño se pronunció y lo tildó de cobarde.

Luego de que el atacante de Real Madrid anotó el único tanto del partido y cuando se iba a reanudar de medio campo, el argentino Gianluca Prestianni tuvo un cruce de palabras con el brasileño, se tapó la boca con la camiseta y le gritó algunas cosas que calentaron al atacante del conjunto español. De inmediato, Vinicius corrió a donde el árbitro, le señaló que hubo insulto racista y se activó el protocolo, con el jugador brasileño que se fue a sentarse al banco y el partido detenido por varios minutos.

Vinicius se pronunció por incidente con Prestianni

Tras toda la polémica, el futbolista brasileño dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son.

Tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó aquí era nuevo en mi vida ni en la de mi familia.

Me sacaron tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada.

No me gusta estar en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria, cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.