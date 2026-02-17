“Se tapan entre ellos estos bandidos”, Iván Mejía tras sentencia que involucra al expresidente de la Corte Constitucional

Iván Mejía Álvarez anda encendido, no solo por la confirmación de su regreso a los medios de comunicación, sino también por sus más reiterados comentarios políticos que en esta ocasión fueron dirigidos a una sentencia judicial que involucra al expresidente de la Corte Constitucional.

Hace unos días se conoció que, la jueza Catalina María Manrique Calderón -del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Neiva- ordenó ocultar la investigación que el medio CasaMacondo publicó sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Haciendo eco de la información, Iván Mejía Álvarez apuntó que entre ellos se cubren todo, señalando la decisión como “Un esperpento. Cómo se tapan entre ellos estos bandidos”.

CasaMacondo sobre la orden judicial

“En cumplimiento de la sentencia de segunda instancia, proferida el 6 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Neiva, CasaMacondo informa a sus lectores y a la opinión pública que la investigación titulada: “Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado”, ha sido retirada de sus páginas digitales y de sus redes sociales.

Pese a que las declaraciones del entonces presidente de la Corte Constitucional fueron voluntarias, espontáneas y reiteradas —en el contexto de una entrevista periodística—, la jueza Catalina María Manrique Calderón decidió amparar los derechos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar bajo la premisa de que la publicación de sus declaraciones constituye una vulneración a la intimidad, honra y buen nombre de la madre falsamente acusada y del hijo negado.

Según el criterio de la jueza, el «juicio de reproche» no recae sobre el magistrado más poderoso del país, que lanzó gravísimas acusaciones contra la madre de su primogénito sobre un supuesto episodio de drogadicción y posterior abuso sexual, sino contra CasaMacondo por haber tenido la «indiscreción» de publicarlas. Mientras a la prensa se le impone una mordaza, al ahora expresidente de la Corte Constitucional se le hace un «exhorto» pedagógico para que sea prudente cuando hable con periodistas.

CasaMacondo acata la orden impuesta, pero deja constancia de su rechazo ante lo que considera un precedente de censura que utiliza el aparato judicial para proteger a los más poderosos, sobre la transparencia ética de quienes custodian la Constitución y el cumplimiento de sus mandatos.

Por estas razones, y en defensa de la libertad de prensa, informamos a nuestros lectores que solicitaremos formalmente a la Corte Constitucional la revisión de este expediente, con la esperanza de que la verdad prevalezca.

El texto en cuestión queda oculto por orden poderosa, pero no los hechos que lo produjeron. Este medio no rectifica la verdad de lo denunciado sobre Jorge Enrique Ibáñez Nájar, solo retira el texto censurado por Catalina María Manríque Calderón, jueza primera Penal del Circuito de Neiva”.