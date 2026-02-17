Deportes

Partido de Real Madrid se detuvo por denuncia de Vinicus de insulto racista de un argentino

Vinicius clavó un golazo en la Champions, pero tras su celebración se armó la bronca, hizo la denuncia al árbitro y se fue directo al banco.

Vinicus recibió insulto racista de un argentino y eso detuvo el partido de Benfica vs Real Madrid
Gianluca Prestianni - Vinicius
Por Evaristo Pérez

Por varios minutos estuvo detenido el juego entre Benfica y Real Madrid en la Champions League, luego de que el brasileño Vinicius Jr. denunciara al árbitro un insulto racista por parte de un jugador argentino, lo que obligó a aplicar la primera etapa del respectivo protocolo.

Sobre los 50 minutos, la visita se fue en ventaja gracias a un golazo del brasileño que la clavó al ángulo. En su celebración Vinicius le gritó el gol a los hinchas, algo que fue reprochado por Nicolás Otamendi.

Vea acá: Luto en el deporte colombiano: murió Giovanni Hernández, uno de los grandes con el balón

Tras esto y cuando se iba a reanudar de medio campo, el argentino Gianluca Prestianni tuvo un cruce de palabras con el brasileño, se tapó la boca con la camiseta y le gritó algunas cosas que calentaron de inmediato al atacante del conjunto español.

De inmediato, Vinicius corrió a donde el árbitro, le señaló que hubo insulto racista y se activó el protocolo, con el jugador brasileño que se fue a sentarse al banco y el partido detenido por varios minutos.

Tags

Lo Último

Lo que debe saber