Partido de Real Madrid se detuvo por denuncia de Vinicus de insulto racista de un argentino

Por varios minutos estuvo detenido el juego entre Benfica y Real Madrid en la Champions League, luego de que el brasileño Vinicius Jr. denunciara al árbitro un insulto racista por parte de un jugador argentino, lo que obligó a aplicar la primera etapa del respectivo protocolo.

Sobre los 50 minutos, la visita se fue en ventaja gracias a un golazo del brasileño que la clavó al ángulo. En su celebración Vinicius le gritó el gol a los hinchas, algo que fue reprochado por Nicolás Otamendi.

Tras esto y cuando se iba a reanudar de medio campo, el argentino Gianluca Prestianni tuvo un cruce de palabras con el brasileño, se tapó la boca con la camiseta y le gritó algunas cosas que calentaron de inmediato al atacante del conjunto español.

De inmediato, Vinicius corrió a donde el árbitro, le señaló que hubo insulto racista y se activó el protocolo, con el jugador brasileño que se fue a sentarse al banco y el partido detenido por varios minutos.