“A los tigres”, Néstor Morales aprovechó tema Falcao para hacer su guiño político

Néstor Morales, periodista de Blu Radio, aprovechó una conversación en torno a Radamel Falcao García en Millonarios para lanzar un guiño político que hasta sus compañeros de set interpretaron claramente y reaccionaron con sorpresa, con risas incluidas.

Todo se dio mientras en la emisora Blu Radio hablaban de la actualidad del cuadro Embajador en donde el Tigre salió lesionado en el último encuentro, en la victoria ante Llaneros y allí llegó su perlita.

Vea acá: Luto en el deporte colombiano: murió Giovanni Hernández, uno de los grandes con el balón

Mientras Alberto Linero señalaba que Millonarios necesitaba a Falcao, llegó el contrapunteó de Morales, que soltó: “Urgentemente necesitamos al goleador, al Tigre, a todos los tigres”.

Esto fue interpretado por sus compañeros de set, que hasta rieron al aire, además de muchos oyentes, que lo tomaron como un claro guiño político y hasta una cuñita a favor de Abelardo de La Espriella, a quien popularmente se vienen refiriendo como el Tigre.

Sin ocultar sus preferencias, Néstor Morales aprovechó para hacer su guiño político en plena sección de deportes, dejando claro que él gusta de los tigres.