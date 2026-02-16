Denuncian equipo del FPC que le debe el sueldo a sus jugadores y liquidaciones a quienes salieron

La falta del pago puntual del salario de los jugadores en algunos clubes del fútbol colombiano no termina y apenas en el segundo mes del año ya se hicieron públicos los incumplimientos no solo del sueldo si no también de liquidaciones de exempleados por parte de un club.

En esta ocasión el equipo señalado es el Boca Juniors de Cali, de acuerdo con lo denunciado por ACOLFUTPRO (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales).

La agremiación señala que se le debe el salario del mes de enero al plantel profesional, en algo que vulnera el articulo 134 del Código del Trabajo. Además, tampoco “ha cumplido con el pago de las liquidaciones a los futbolistas que salieron de la institución”.

“Denunciamos que el club 𝐁𝐨𝐜𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐚 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, vulnerando lo dispuesto en el Artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga al empleador a pagar puntualmente los salarios en períodos iguales y vencidos.

💰 Además, el club no ha cumplido con el pago de las liquidaciones a los futbolistas que salieron de la institución. Según el Artículo 65 del CST, si al finalizar el contrato el empleador no paga los salarios y prestaciones debidos, debe reconocer al trabajador una indemnización moratoria, equivalente al último salario diario por cada día de retraso.

✊ Desde ACOLFUTPRO exigimos el pago inmediato de las obligaciones pendientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir atentos ante cualquier vulneración de los derechos de los futbolistas profesionales”, señaló el ente.

Ni dos meses se completan en este 2026 y ya hay equipos del fútbol colombiano, Boca Juniors de Cali, para el caso puntual, que están colgados con el pago de salarios a sus planteles profesionales.