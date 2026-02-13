“De mal en peor”, hasta Diego Rueda le cayó al presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, se sumó al inconformismo de hinchas y varios de sus colegas, ante las recientes declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, y sentenció que el FPC va ‘De mal en peor’.

Esto, tras la entrevista concedida por el mandamás del FPC en donde, entre otras, señaló que, por cuestiones de seguridad, evitaban hacer públicos los audios del VAR, en un campeonato en donde abundan las decisiones dudosas del arbitraje.

Sobre esto, el periodista sentenció: “Increíble que el presidente de la Dimayor diga que no se escucharán los audios del VAR en la Liga colombiana. Eso va en contra de la transparencia y de la claridad que merecen los aficionados sobre las decisiones arbitrales. De mal en peor”.

Sacar audios ‘es peligroso’, según Dimayor

“Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que de pronto no se tiene. Entonces pienso yo que los audios son privados, en el sentido de que son decisiones de seres humanos que se pueden equivocar. De pronto poner el audio es ir contra la persona directamente que de pronto se equivocó y esto es peligroso en un país como el nuestro. Eso hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial, pero sí quiero decir que este año se ha hecho una gran inversión, se ha doblado la inversión, en capacitación para los jueces, así como también los beneficios para ellos.

Esperamos que cada día los errores humanos sean menores y si se dan, que sean de buena fe. Lo que no podemos aceptar es que haya mala fe en el arbitraje colombiano”, señaló previamente Zuluaga.

Diego Rueda, que es de los periodistas colombianos que no suele entrar en polémicas, en esta tomó una postura firme ante las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga y señaló que dicha decisión atenta contra la transparencia.