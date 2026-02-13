“Unidos somos más fuertes”, James se sumó a la causa psicosocial que Guarín impulsa para ayudar a Córdoba

Fotos tomadas de la cuenta de X: @MNUFC (06/02/2026) y de la Unidad de Gestión de Riesgo

Algunos futbolistas colombianos no han sido ajenos a la fuerte crisis que atraviesa nuestro país debido a la grave crisis generada por un frente frío atípico que ha provocado lluvias intensas muy por encima de los promedios históricos.

Tal ese el caso de Alfredo Morelos, Miguel Ángel Borja, Fredy Guarín o James Rodríguez, quienes han puesto ‘su granito de arena’ para ayudar.

Las cifras más recientes revelan que 252.233 personas y 69.235 familias damnificadas han resultado afectadas por las inundaciones y deslizamientos, con un saldo preliminar de 10 personas fallecidas.

Uno de los sectores del país que más ha sufrido es Córdoba, y por tal razón, Fredy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia, anunció que viajará al lugar para aportar ‘su granito de arena’, tanto en aspectos económicos como en apoyo psicosocial.

De esta manera, hizo un llamado a que muchas más personas se unan a esta bonita causa, incluyendo a futbolistas, empresarios y personas del común:

“El departamento de Córdoba nos necesita hoy y quiero invitar a todos mis amigos del gremio del deporte, del fútbol, a todos los empresarios de Colombia y del mundo entero que nos unamos a esta hermosa causa. Nos necesitan muchachos..

Estaré llevando una jornada de ayuda psicosocial y apoyo en alianza con la Fundación Caminando Hacia La Luz, pero este trabajo será más fácil de la mano de ustedes, ¿Te quieres unir? Puedes ser voluntario, puedes donar ropa, tu talento, alimentos no perecederos o dinero. Las bendiciones también son recibidas. Este departamento de Córdoba nos necesita con el corazón abierto".

Uno de los futbolistas que se puso la mano en el corazón y será parte de este proyecto es James Rodríguez, quien envió un saludo a las personas de Córdoba y anunció que ayudará a Fredy Guarín para aportarle al departamento:

“Hola a todos, les habla James. Yo apoyo la causa psico social que Guarín está impulsando para ayudar al departamento de Córdoba. Unidos somos más fuertes”.