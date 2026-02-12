Carlos Antonio Vélez la rompió con su chascarrillo al pensar que Lorenzo puede poner a Yerry Mina de titular

Carlos Antonio Vélez no es solo conceptos serios y este jueves 12 de febrero así lo dejó claro con un gesto bastante particular en el que sacó risas en pleno programa de Win Sports al proceder a echarse la bendición de solo pensar que Néstor Lorenzo puede poner a Yerry Mina como titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Al cierre de su programa y enlazando con el siguiente show matutino del canal que transmite el fútbol colombiano, Daniel Angulo le expresó al analista que está preocupado por la lesión de Jhon Lucumí que salió lesionado en el partido del Bolognia vs Lazio porque si no está, quién lo reemplazaría.

A eso, Vélez señaló: “Si usted se lo pregunta al técnico, él se lo responde ya: ‘Yerry Mina’. Si me pregunta a mí, yo tengo muchas opciones y hay varias a la mano, como Carlos Cuesta que ha sido titular y con Sánchez que están jugando. Incluso, Lerma está jugando ahora de central en Crystal Palace”.

Vea acá: “Paz para él”, Hernán Peláez lamentó la muerte de periodista deportivo que fue su compañero en Caracol

“Pero, sí usted le pregunta al técnico, le contesta sin pensar: ‘Yerry Mina’”, posterior a eso, puso cara de resignación y procedió a echarse la bendición de manera sarcástica.

Una imagen vale más que mil palabras y Carlos Antonio Vélez, sin hacer un solo comentario negativo, dio a entender todo sobre lo que piensa de esa posibilidad de Yerry Mina titular con la Selección Colombia.