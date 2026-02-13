Agotaron miles de preservativos en la Villa Olímpica en tiempo récord: 3 días

Según reportó el diario italiano La Stampa, el suministro de preservativos dispuesto para los atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se agotó en apenas tres días.

De acuerdo con la publicación, la organización había dispuesto inicialmente un stock de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 deportistas alojados en la Villa de Milán.

Sin embargo, la demanda superó cualquier previsión y el lote se terminó en tiempo récord, generando una situación incómoda para los organizadores, quienes ya prometieron una nueva entrega, aunque sin fecha confirmada.

Comparación con París 2024

La comparación con los Juegos Olímpicos de París 2024 no tardó en aparecer. En la capital francesa, donde participaron cerca de 10.500 atletas, se distribuyeron alrededor de 300.000 preservativos durante el evento, manteniendo una tradición que comenzó en Seúl 1988, en medio de la preocupación global por el VIH.

Vea acá: “De mal en peor”, hasta Diego Rueda le cayó al presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga

En Milán-Cortina, el contexto es distinto. Se trata de unos Juegos con sedes dispersas y hasta seis Villas Olímpicas, además de delegaciones hospedadas en hoteles, lo que redujo considerablemente la logística centralizada de distribución. Aun así, el mensaje enviado por la organización fue claro: “La salud ante todo: prevención y sentido común”.

Sexo y Juegos Olímpicos: un tema que siempre genera debate

El tema de la actividad sexual en la Villa Olímpica no es nuevo. Desde hace décadas, forma parte del “backstage” de los Juegos. En 2024, la exsaltadora alemana Susan Tiedke explicó que durante los Olímpicos los atletas alcanzan su punto máximo físico y emocional, y que tras competir buscan liberar energía en un ambiente de celebración constante.

Aunque el Comité Olímpico Internacional no publica estadísticas oficiales sobre el uso de preservativos, la tradición de entregarlos gratuitamente se ha mantenido desde 1988, con una única interrupción en Tokio 2020 debido a las restricciones por el COVID-19.

En medio de récords, medallas y grandes historias deportivas, la Villa Olímpica demuestra, una vez más, que también es un espacio de convivencia, celebración y vida social intensa. Y en Milán-Cortina 2026, esa realidad quedó en evidencia… en apenas tres días.