“Uyyy”, túnel de Rivaldo a Llinás emocionó hasta al comentarista en Millonarios vs Águilas

Un gran derroche de talento tuvo Jorge Rivaldo que, como dijo el narrador, pasó por el umbral de la humillación a su rival, Andrés Llinás, en una jugada que se ha viralizado en diferentes plataformas por la muestra de calidad que tuvo el jugador.

La acción se dio en el partido de la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en el que Millonarios venció 1-0 a Águilas Doradas, con gol de Radamel Falcao desde el punto penal, en el regreso del fútbol al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En la jugada que se ha viralizado, el atacante llevó al defensa a un costado de la cancha en donde, tras una finta inicial, luego pisó el balón con una pierna y con la otra envió un hermoso túnel, en forma de taco, entre las piernas de su rival al que dejó en el camino y luego tocó con acierto a un compañero. Llinás todavía lo está buscando.

El túnel de Rival a Andrés Llinás ha dejado todo tipo de comentarios entre los aficionados al fútbol colombiano que no se explican por qué no repitieron de más cerca la jugada que emocionó hasta al comentarista que de una vez apuntó a gritar: ‘Uyyy’.