David González, DT del América, invitó a ver los partidos por televisión en mute

El entrenador de América de Cali, David González, le hizo la invitación a los periodistas a que vieran los partidos del fútbol colombiano que observan en televisión en mute, esto, porque, según él, muchos se dejan condicionar por lo que señalan los narradores y no tienen un criterio exacto.

Fue en la más reciente rueda de prensa brindada en la sede del equipo Escarlata, que llegó la propuesta del timonel, a modo de experimento, para que los comunicadores miren si en verdad tienen el mismo criterio o no de quienes relatan.

Vea acá: “No eran el camino correcto”, James Rodríguez habló de sus polémicas en su llegada a la MLS

Esto, después de que le preguntaran que “si los jugadores están en alto rendimiento para mantener todo el tiempo que los sostiene antes de hacer los cambios”, algo a lo que respondió de manera obvia que “Definitivamente, en el momento en el que no, ahí es donde se cambia”.

Ante eso, sentenció que “hay que empezar a salirnos un poquito de lo que el narrador está diciendo en televisión, porque eso condiciona mucho la manera en que uno ve el partido”.

Invitando a los presentes a que “Hagan el experimento de verlo en silencio y después de mirar qué se dijo, pensar si ustedes pensaron lo mismo. Si es así, excelente, están viendo el fútbol muy bien o si vieron cosas distintas, mejor porque significa que no vamos a estar siguiendo el patrón de los demás si no lo que vemos”.

Interesante invitación de David González, no solo a los periodistas, también a los aficionados, para ver los partidos en mute y así hacerse a un criterio propio, distinto a lo que muchas veces pasa con los relatores que condicionan la postura frente a los partidos de fútbol.