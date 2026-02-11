Deportes

David González, DT del América, invitó a ver los partidos por televisión en mute

El entrenador sentenció que los relatores están condicionando algunas situaciones y es mejor seguir patrones propios.

“Es inaceptable”, David González no se puso con rodeos tras la expulsión de Nicolás Hernández
David González Captura de pantalla de la cuenta de YouTube de Dimayor
Por Evaristo Pérez

El entrenador de América de Cali, David González, le hizo la invitación a los periodistas a que vieran los partidos del fútbol colombiano que observan en televisión en mute, esto, porque, según él, muchos se dejan condicionar por lo que señalan los narradores y no tienen un criterio exacto.

Fue en la más reciente rueda de prensa brindada en la sede del equipo Escarlata, que llegó la propuesta del timonel, a modo de experimento, para que los comunicadores miren si en verdad tienen el mismo criterio o no de quienes relatan.

Esto, después de que le preguntaran que “si los jugadores están en alto rendimiento para mantener todo el tiempo que los sostiene antes de hacer los cambios”, algo a lo que respondió de manera obvia que “Definitivamente, en el momento en el que no, ahí es donde se cambia”.

Ante eso, sentenció que “hay que empezar a salirnos un poquito de lo que el narrador está diciendo en televisión, porque eso condiciona mucho la manera en que uno ve el partido”.

Invitando a los presentes a que “Hagan el experimento de verlo en silencio y después de mirar qué se dijo, pensar si ustedes pensaron lo mismo. Si es así, excelente, están viendo el fútbol muy bien o si vieron cosas distintas, mejor porque significa que no vamos a estar siguiendo el patrón de los demás si no lo que vemos”.

Interesante invitación de David González, no solo a los periodistas, también a los aficionados, para ver los partidos en mute y así hacerse a un criterio propio, distinto a lo que muchas veces pasa con los relatores que condicionan la postura frente a los partidos de fútbol.

