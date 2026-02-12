¿Es Boyacá Chicó o Bayern Múnich? El ‘Ajedrezado’ arrasó 5-0 y ganó su primer partido del año en el FPC

Boyacá Chicó logró su primera victoria en la Liga BetPlay 2026-1 en la sexta fecha, y lo hizo de una manera impresionante, pues venció a su rival, Jaguares de Córdoba, cuatro por cero.

Este jueves 12 de febrero ha sido un día de resultados inesperados en el fútbol a nivel mundial, especialmente con goleadas: A primera hora, Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, y después, fue Boyacá Chicó el equipo que ganó con una goleada por cinco goles.

En el Estadio La Independencia de Tunja, a las 4:00 p.m. rodó el balón para enfrentar a Boyacá Cihcó vs Jaguares de Córdoba, dos equipos que pelean en la tabla del descenso.

Sobre el papel, Jaguares llegó con mejor presente a este partido, pues ya han ganado dos partidos en la primera división (a Deportivo Cali y Deportivo Pereira), y se ubican en el puesto 13 del campeonado.

Sin embargo, en el fútbol nada está escrito, y el cuadro ‘Ajedrezado’, que todavía no conocía la victoria (había empatado un partido y perdido los otros cuatro), lo demostró.

En apenas 6 minutos de juego, se adelantaron con una anotación de Italo Montaño, y tan solo tres minutos más tarde, Jairo Molina incrementó la ventaja para el cuadro local.

La expulsión de Kahiser Lenis de Jaguares al minuto 35 no colaboró en nada y así lo aprovecharon en Boyacá Chicó, quienes aceleraron antes que finalizara el primer tiempo y lograron anotar el tercer tanto a través de Arlen Banguero.

Ya en el segundo tiempo, se igualaron un poco las acciones, lo cual no fue impedimento para que Italo Montaño marcara el segundo gol en su cuenta personal y el cuarto para aumentar la goleada de su equipo.

En los últimos minutos de juego, Nicolás Anelka Valencia anotó el quinto gol para cerrar el partido con una humillante goleada.