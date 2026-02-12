Compañero de Falcao en Millonarios lo agarró a besos y despertó la envidia de muchas

Radamel Falcao García anotó desde el punto penal su primer gol en el presente 2026, anotación que sirvió para la victoria de Millonarios y desató gran alegría, tantas que uno de sus compañeros, Sebastián Valencia, no aguantó las muestras de cariño y lo agarró a besos en el cuello.

Fue en el duelo de la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en la que el cuadro Embajador venció 1-0 a Águilas Doradas que se dio la particular situación que tiene hablando a más de una seguidora.

En el minuto 56, Falcao tomó el balón y marcó desde el punto penal para vencer a su excompañero Iván Arboleda, para luego salir a celebrar con sus compañeros.

La curiosidad, que muchos han compartido, se dio por parte de Sebastián Valencia, que en fotografías y videos se lo vio bastante emocionado en su abrazo con el Tigre al que le dio su beso en el cuello.

Esta situación generó ‘envidia’ entre varias aficionadas e incluso aficionados, que han envidiado a Valencia, desenado ser ellos quienes pudieran darle besitos a Falcao, con comentarios tipo: “Fácilmente sería yo”, “Jajaja yo seria Valencia, que grande Falcao dale Millos” o “Uno que me de besitos en el cuello como Valencia a Falcao” y más.

Cariño, eso es lo que se respira en Millonarios por Falcao y así lo dejó claro Sebastián Valencia que le encimó su beso en el cuello y un fuerte abrazo al Tigre por su gol.