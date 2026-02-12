Deportes

Compañero de Falcao en Millonarios lo agarró a besos y despertó la envidia de muchas

El primer gol del Tigre en este 2026 desató tanta locura que uno de sus compañeros no pudo contener su cariño.

Gol Falcao con Millonarios 2026
Gol Falcao con Millonarios 2026 (Helber Vargas Vargas/Publimetro)
Por Evaristo Pérez

Radamel Falcao García anotó desde el punto penal su primer gol en el presente 2026, anotación que sirvió para la victoria de Millonarios y desató gran alegría, tantas que uno de sus compañeros, Sebastián Valencia, no aguantó las muestras de cariño y lo agarró a besos en el cuello.

Fue en el duelo de la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en la que el cuadro Embajador venció 1-0 a Águilas Doradas que se dio la particular situación que tiene hablando a más de una seguidora.

Vea acá: ¿Hincha de Nacional?: Drake sorprendió a todos con publicación ligada al equipo colombiano

En el minuto 56, Falcao tomó el balón y marcó desde el punto penal para vencer a su excompañero Iván Arboleda, para luego salir a celebrar con sus compañeros.

La curiosidad, que muchos han compartido, se dio por parte de Sebastián Valencia, que en fotografías y videos se lo vio bastante emocionado en su abrazo con el Tigre al que le dio su beso en el cuello.

Esta situación generó ‘envidia’ entre varias aficionadas e incluso aficionados, que han envidiado a Valencia, desenado ser ellos quienes pudieran darle besitos a Falcao, con comentarios tipo: “Fácilmente sería yo”, “Jajaja yo seria Valencia, que grande Falcao dale Millos” o “Uno que me de besitos en el cuello como Valencia a Falcao” y más.

Cariño, eso es lo que se respira en Millonarios por Falcao y así lo dejó claro Sebastián Valencia que le encimó su beso en el cuello y un fuerte abrazo al Tigre por su gol.

Tags

Lo Último

Lo que debe saber