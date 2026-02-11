“Una mier***”, Sebastián Gómez se despachó y echó al agua a exdirectivos de Atlético Nacional

El centrocampista Sebastián Gómez, actualmente en el fútbol de Brasil, se despachó contra los exdirectivos de Atlético Nacional, encabezados por Mauricio Navarro y compañía, en la etapa discutida en donde junto con Esteban ‘Palillo’ Escobar, Benjamín Romero y otros, tuvieron bastantes inconvenientes con la hinchada y los propios jugadores, según contó el propio futbolista.

A lo conocido públicamente, reveló Gómez que ni con los jugadores tenían buena relación con unos dirigentes que ni respeto merecen y que no merecen estar en la historia del cuadro antioqueño. Todo esto lo contó en una reciente entrevista concedida al espacio Línea de Tres.

Sobre su último periodo en el Verdolaga, Sebastián señaló: “Eso fue un semestre una mierda por los directivos, que ni respeto se merecen, ellos queriendo alejar los hinchas y nosotros (jugadores) en el medio. En Estados Unidos eso estuvo maluco porque ellos trataron mal a los hinchas y eso fue una bola de nieve que llegó la oferta (Coritiba) y yo le dije a Navarro (Mauricio) me voy”

“Ellos no se merecen estar en la historia de Nacional, yo creo que, para todos, no tenían buena relación ni con los jugadores, entonces con la oferta, dije que me daban más y ‘ustedes nos hicieron perder un título’, entonces tomé la decisión de irme y yo peleé con ellos para irme”, agregó.

Incluso, dio a entender que lo obligaron a hacer el video de despedida que tanta polémica causó en su momento: “Nacional no me quería dejar ir porque yo acababa de renovar. La negociación fue una pelea grande que hasta me tocó hacer ese video de despedida para irme. Una vergüenza”.

Lo que era un secreto a voces, ahora se escuchó de voz directa de uno de los futbolistas de ese momento como Sebastián Gómez que señaló que los directivos de la administración Mauricio Navarro en Atlético Nacional no tenían buena relación ni con los jugadores.