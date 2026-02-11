“Quedan advertidos”, ‘Rubencho’ Arcila dio sorprendente sentencia sobre Sábados Felices

Rubén Darío Arcila, el reconocido narrador de ciclismo, que ha hecho parte de Caracol Televisión recientemente, lanzó un mensaje que dejó preocupados a muchos de sus fanáticos y seguidores del show Sábados Felices, del que técnicamente sentenció que tiene los meses contados porque “todo tiene su final”.

Desde hace un tiempo han surgido comentarios sobre la crisis en el programa y el hombre del ciclismo señaló que recientemente salieron 15 personas, pero que las noticias son peores porque hay una sentencia.

Si en 6 meses no hay mejoría, se bajaría el telón de uno de los programas más icónicos en la historia de la televisión colombiana.

“No es broma. Se acaba Sábados Felices. Ya salieron 15 personas y los que sobreviven quedan advertidos: si en 6 meses no hay mejora desaparece el show. Todo tiene su final”, sentenció Rubencho.

Una voz autorizada y con fuente directa como Rubén Darío Arcila da cuenta de que 15 personas salieron del elenco de Sábados Felices y que en seis meses podría desaparecer el programa de la televisión colombiana porque como él mismo lo dice: “todo tiene su final”.