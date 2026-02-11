Deportes

Periodista ‘peinó’ públicamente a cuenta que la acusó de ser la sal del equipo que cubre

Una cuenta partidaria cargó contra las mujeres de planta baja, pero una de ellas le salió adelante.

Nayda Durán ‘peinó’ públicamente a cuenta que la acusó de ser la sal del equipo que cubre
Por Evaristo Pérez

Nayda Durán Jácome, periodista deportiva en la ciudad de Cúcuta, corresponsal de Win Sports y periodista del Canal Tro, no se quedó en silencio ante la cargada de una cuenta partidaria a la que le salió al paso y peinó públicamente, luego de que la acusaran a ella y a su compañera de planta baja de ser ‘la sal del equipo Motilón’.

Todo esto, tras la derrota del conjunto fronterizo 1-3 ante Independiente Medellín y que el equipo no haya logrado ganar en su regreso a Primera División en donde suma dos puntos de 18 posibles.

A propósito de eso, la cuenta partidaria ‘FútbolCon Fandi’ posteó una foto de las periodistas, señalando: “Cuando estas señoras dejen de hacer el trabajo de campo del Cúcuta, vuelven a ganar un partido. Chao”.

A esto, Durán no se guardó nada y de manera sarcástica le respondió: “Aparecieron las llaves 😫😫 asumo mi responsabilidad, prometo que mejoraré mi estado físico con la llegada del profe Amoroso y pondré a Dianita como volante creativa que es su verdadera posición”.

Como si ella tomará las decisiones y estuviera en el terreno de juego, Nayda Durán le salió al paso a las criticas sin sentido que llegan al punto de culpar a las periodistas por la mala racha de un equipo.

