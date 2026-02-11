Periodista ‘peinó’ públicamente a cuenta que la acusó de ser la sal del equipo que cubre

Nayda Durán Jácome, periodista deportiva en la ciudad de Cúcuta, corresponsal de Win Sports y periodista del Canal Tro, no se quedó en silencio ante la cargada de una cuenta partidaria a la que le salió al paso y peinó públicamente, luego de que la acusaran a ella y a su compañera de planta baja de ser ‘la sal del equipo Motilón’.

Todo esto, tras la derrota del conjunto fronterizo 1-3 ante Independiente Medellín y que el equipo no haya logrado ganar en su regreso a Primera División en donde suma dos puntos de 18 posibles.

A propósito de eso, la cuenta partidaria ‘FútbolCon Fandi’ posteó una foto de las periodistas, señalando: “Cuando estas señoras dejen de hacer el trabajo de campo del Cúcuta, vuelven a ganar un partido. Chao”.

A esto, Durán no se guardó nada y de manera sarcástica le respondió: “Aparecieron las llaves 😫😫 asumo mi responsabilidad, prometo que mejoraré mi estado físico con la llegada del profe Amoroso y pondré a Dianita como volante creativa que es su verdadera posición”.

Como si ella tomará las decisiones y estuviera en el terreno de juego, Nayda Durán le salió al paso a las criticas sin sentido que llegan al punto de culpar a las periodistas por la mala racha de un equipo.