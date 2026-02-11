“Debería darnos vergüenza”, Benjamín Cuello les cantó la tabla a los ‘periodistas’ colombianos

Sentir vergüenza, eso le pidió el histórico narrador, Benjamín Cuello, a sus colegas en el marco del día del periodista, señalando que, en la desprestigiada profesión, ahora cualquier ‘gato habla’ y son pocos los que la ejercen con dignidad y objetividad.

Este 9 de febrero se celebró el día del periodista y aprovechando la oportunidad, apareció un mensaje del recordado relator que fue contundente con sus palabras.

Al respecto, señaló: “Ayer fue el día del periodista, debería darnos vergüenza. Ahora sin licencia de locutor y sin credencial de periodista, cualquier gato habla. Feliz mes a todos los periodistas de profesión y corazón. Especialmente a los que ejercen su profesión con dignidad y objetividad”.

Contundente lució ante sus colegas y quienes simulan serlo, el gran Benjamín Cuello, uno de los narradores más queridos y recordados de la radio colombiana en las últimas décadas.