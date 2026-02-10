“Yo no sabía”, Alberto Gamero quedó plop con pregunta de una periodista que nadie entendió

Alberto Gamero, técnico de Deportivo Cali, quedó bastante perdido, al igual que muchos de los presentes, con la pregunta de una periodista que contextualizó su pregunta con un hecho de hace un año y que luego señaló que fue la última fecha y dejó al DT pensando que fue hace muchos años. Así de raro fue.

Todo se dio tras el empate 0-0 entre Deportivo Cali y Millonarios en su más reciente salida en la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Pese a que el cuadro vallecaucano no recibió goles, a la periodista le hubiera gustado ver a José Caldera como titular porque él anotó un gol hace un año.

“Febrero de 2025, el mismo rival, el mismo escenario, minuto 1: José Caldera anota. ¿Porqué no traerlo hoy con ustedes si marcó ese gol la anterior fecha?”, consultó la periodista.

Ante esto y con cara de asombro, el entrenador apuntó: “Yo no sabía, después de tantos años, yo no sabía y no es porque haya hecho un gol, hoy tenemos dos centrales que se están entendiendo y van haciendo un buen trabajo, entonces no vi la necesidad de hacer cambio en la parte defensiva”, explicó.

Esto ha tenido eco en otros periodistas como Juan Cortés que compartió el video y comentó al respecto: “Dios mío bendito🥹. Algo tan serio y hasta tan sagrado para nuestra profesión como las ruedas de prensa y las zonas mixtas se volvieron para preguntas sin preparación, petición de aplausos, saludos de cumpleaños. Hasta comprendo a quienes vituperan nuestra profesión porque damos demasiadas razones. Nos falta mucho”.

Tan rara fue la pregunta que el propio Alberto Gamero terminó confundido y respondió del 2025 como si fuera hace varios años, eso sí, dejando claro que por la defensa no está inquieto porque sacó su arco en cero.