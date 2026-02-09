Aficionadas fueron encueradas de cuenta de hinchas rivales que les quitaron sus camisetas

Dos aficionadas al fútbol fueron despojadas de sus camisetas por parte de un grupo de hinchas rivales que las dejaron en paños menores en plena calle cuando se dirigían rumbo a un estadio en el fútbol de Brasil.

El hecho de intolerancia, que quedó registrado en video, se dio en el marco del campeonato Cearense en donde Ceará igualó sin goles ante Fortaleza en la tercera jornada.

A las afueras del estadio Castealo, se evidenció la manera en la que un grupo de aficionadas visitantes abordó a dos mujeres que llegaban con la camiseta del Ceará para quitarles las mismas.

El grupo de hinchas de Fortaleza rodeó a las dos mujeres y las intimidó hasta el punto de quitarles sus remeras, dejando a las dos en paños menores. Incluso, una de las mujeres no tenía más prendas debajo y quedó con todo al aire.

La situación se dio ante la mirada atónita de varios transeúntes que poco hicieron para ayudarlas.

Intolerancia al límite en el fútbol en donde sin importar el género, en esta ocasión las protagonistas fueron unas mujeres que dejaron a este par de aficionadas sin sus camisetas.