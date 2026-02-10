“Si no se me lo roban”, joven goleador en el Chocó salió ‘embilletado’ e hizo reír a todos con su franqueza

Un momento entre jocoso, enternecedor y de franqueza protagonizó un joven jugador de fútbol que se coronó campeón de la Copa Colonia sub-17, en el departamento de Chocó, en el que el protagonista también fue el goleador de la competencia y no ocultó su alegría por tener ‘tanta plata en la mano’, esperando que no se la robaran por el camino.

Aunque no se reveló el nombre del futbolista, sus palabras y sinceridad han hecho bastante eco al conceder una entrevista al medio local, Citará TV, en donde a la pregunta de cómo se sentía, no ocultó su gran emoción.

“Muy bien, gracias a Dios. Vea, acá donde estoy, estoy muy contento. Primer vez que tengo mucha plata en mi mano”, añadió en primera instancia.

Sobre el dinero, dejó claro: “Se la voy a mandar a mi mamá, ellos son los que me están apoyando aquí en este proceso. Está en Medio Atrato – Beté”.

Al decir que su mamá se llama “Maolina Mosquera”, el periodista le señaló que se prepare que su hijo le va a mandar un dinero por ser el goleador del torneo, a lo que el joven señaló: “Si no se me lo roban por ahí por el camino”, desatando la risa hasta del periodista.

Sinceridad pura del joven goleador de la Copa Colonia que quedó campeón con su equipo, Los Payes, que en la gran final superó a Unión Chocó – Río Quito.