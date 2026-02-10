‘Señor, líbrame de mis compañeros’: arruinó lo que era gol cantado de su propio equipo en el FPC

El fútbol colombiano siempre regala jugadas bizarras y hasta difíciles de creer, una de esas se presentó en la noche de este lunes 9 de febrero cuando un jugador terminó arruinando lo que era un gol cantado de su propio equipo.

La acción que, dejó perplejos a sus compañeros y presentes, se dio en el duelo entre Deportes Quindío e Independiente Yumbo en el desarrollo de la cuarta jornada del Torneo Betplay Dimayor 2026-I, disputado en el estadio Centenario de Armenia.

Fue en una jugada en la que Juan Palacios desbordó por la banda izquierda y asistió al corazón del área a Johan Murillo que terminó rematando a la humanidad del portero, sin embargo, el rebote en la misma mano del guardameta hizo que el balón tomara dirección rumbo al arco, sin ninguna resistencia en el camino.

Pero, cuando ya se cantaba el gol, Palacios quiso asegurar la anotación, pero él ya había quedado en evidente fuera de lugar por lo que terminó arruinando toda la jugada por posición adelantada.

Los compañeros de Juan Palacios reaccionaron con reclamos y reproches a su compañero por no dejar que el balón ingresara solo al arco para haber concretado lo que era el primer gol del partido.