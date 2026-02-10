Hinchas de Cali protagonizaron violenta pelea a cuchillo en las tribunas en el partido vs Millonarios

El clásico añejo entre Deportivo Cali y Millonarios, válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, no solo dejó un empate sin goles que frustró a la hinchada ‘Azucarera’, sino también un grave incidente de violencia en una de las tribunas del estadio del sur del Valle entre hinchas del cuadro ‘Verdiblanco’.

Mientras el balón rodaba y el partido se disputaba con intensidad en el campo, en la tribuna popular norte se vivió otra historia. Videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran cómo una discusión entre hinchas del Deportivo Cali fue subiendo de tono hasta convertirse en una pelea física. En cuestión de segundos, los empujones y golpes derivaron en una escena de caos que obligó a la intervención inmediata de las autoridades.

Según se aprecia en las imágenes, uno de los aficionados resultó seriamente herido. Tras el primer altercado, el hombre volvió a encarar a otros asistentes, algunos de los cuales lo atacaron con armas blancas, lo que elevó aún más el riesgo dentro del escenario deportivo. Otros hinchas verdiblancos intentaron intervenir, pero la situación se descontroló y generó momentos de tensión entre familias y aficionados que solo buscaban disfrutar del espectáculo.

La rápida reacción del personal de logística del estadio y de la Policía Nacional fue clave para evitar consecuencias mayores. Los uniformados lograron aislar el foco del conflicto y restablecer el orden en la tribuna, mientras el herido era escoltado fuera del estadio. Acompañado por una mujer y por miembros de la organización, el hincha recibió atención médica inmediata por parte del equipo de salud dispuesto en Palmaseca, antes de ser trasladado para una evaluación más profunda.