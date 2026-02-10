“Grosero y atarván”, Óscar Rentería señaló que Risueño es un aparecido en Colombia

Luego del encontronazo del entrenador de Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, con los periodistas presentes en la rueda de prensa tras el partido contra Atlético Bucaramanga, apareció uno de los comunicadores con más trayectoria en el país a defender a su gremio, Óscar Rentería, que tildó de aparecido al timonel español del que dijo es un “grosero y atarván”.

En la última jornada, el timonel ibérico protagonizó un momento tenso cuando atacó a la prensa por los cuestionamientos que le hicieron. No solamente amenazó con no continuar la conferencia si no sacaban a un periodista, sino que fue grosero con la mayoría.

Al respecto, Rentería emitió un video que acompañó con la frase: “Grosero, atarván y atrevido 🫵”.

En la grabación, sentenció: “A todos mis amigos y colegas de Pasto, quiero decirles que los españoles cuando llegan a Colombia, salvo unas pocas excepciones, creen que estamos todavía en la época de la colonia. No señores, aquí no hay súbditos, aquí hay seres humanos”.

“Usted, señor Risueño, director técnico español que está en Pasto, tiene que aprender a respetar a los colombianos, tiene que aprender a respetar a los periodistas de Pasto. No sea grosero, no sea atarván, usted tiene que aprender a respetar”, señaló al DT.

Además, le pidió “A los directivos de Pasto: estoy esperando un comunicado respaldando a la prensa, porque ese señor Risueño se irá algún día, ojalá pronto, pero los periodistas quedarán allí ayudándoles en todo, así que quiero ver el comunicado cuanto antes”.

“Los periodistas en Colombia y en este caso, los nariñenses, merecen respeto y el señor Risueño, aquí, por el momento, es un aparecido”, finalizó.

