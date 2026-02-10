“Correrán en la ciudad”, hinchas del Medellín vuelven a protestar contra sus jugadores

Los aficionados de Independiente Medellín no aguantan más la situación del equipo que, sumado a perder la final de Copa contra Atlético Nacional y la de Liga ante Santa Fe, el año pasado, no ha encontrado un buen inicio en 2026, generando nuevas protestas en la sede deportiva del equipo.

Ya, en el mes de enero se habían registrado protestas y nuevamente se dieron estas en la sede del equipo a donde llegaron muchos hinchas que llevaron pancartas amenazantes y cantando eso mismo, citando: “Si no corren en la cancha, correrán en la ciudad. Que xe vayan todox. Fuera mercenarios del Medellín”.

Además, apareció otra que señala: “Ba$taardo$ $in gloria”.

En el arranque de la Liga en 2026, Independiente Medellín suma 2 empates y 3 derrotas para ubicarse en el puesto 18 del campeonato con solo dos unidades.

De hecho, en la sexta jornada, El Poderoso visita a Cúcuta Deportivo en la frontera ante otro equipo que registra la misma cantidad de puntos en la tabla de posiciones y que ya cambió de técnico, dando salida a Nelson El Rolo Flórez.