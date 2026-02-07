“Había que hacer plata”, excapitán de Millonarios confesó que revendió boletas en una final

Andrés Felipe Cadavid no tuvo reparos en contar sin ningún pudor que fue el protagonista de una reventa de boletas en una final del fútbol colombiano cuando él era el capitán de Millonarios, porque “había que hacer plata”, aprovechando la oportunidad.

En una entrevista concedida recientemente, el exdefensor habló al respecto de que aprovechó la opción que les daban de comprar algunas entradas por su cuenta y él cuadró con alguien más para pedir una gran cantidad y vender entradas de cerca de 90 mil pesos en unos 600 mil de la época.

Al respecto, contó: “En esa final también me hice una platica porque mandaron la lista: ‘¿Cuántas boletas va a comprar?’, entonces yo era capitán y yo pedí como 200-300 boletas, una cantidad por allá arriba, hasta me dijeron, ‘ey, se equivocó, son 30 o 20’ y yo, no, son esas”.

“Lo bueno era que nos las quitaban por nómina, esas boletas valían como 90 mil pesos y cada boleta uno la vendía como en 600 mil pesos”, señaló.

Además, “El que me vendía las boletas, le regalé como 10 boletas. Ese man con eso se hizo el diciembre”.

“En la final, después de campeones, con la medalla, el trofeo y una tula aquí (con el dinero), ojo con ese bolso que no se vaya a perder”, señala.

