Peláez y De Francisco ya tiene fecha de regreso y nueva emisora para escucharse

El regreso del programa Peláez y De Francisco es un hecho y ya se conoció la fecha en la que volverán al aire, además de las plataformas y emisora en la que podrán ser sintonizados por sus seguidores.

Desde hace unos días se había difundido por los propios Hernán Peláez y Martín de Francisco que iban a volver, pero ya se conocieron todos los detalles de este regreso que se materializó.

¿Cuándo vuelve Peláez y De Francisco?

De acuerdo a lo anunciado por los propios protagonistas, su programa estará nuevamente al aire desde el 9 de febrero del año 2026, tras un periodo de pausa, luego de que salieran de la W Radio.

¿En dónde escuchar Peláez y De Francisco?

Además de sus redes sociales propias, como el canal de youtube (https://youtube.com/@PelaezyDeFrancisco), también estarán en la emisora LA FM, en un acuerdo realizado con los protagonistas y cuyo audio de cada programa estará disponible desde las 3 de la tarde.

“A partir del 9 de febrero nos encontramos en el Podcast de Peláez y de Francisco en las diferentes plataformas a donde los invitamos a suscribirse y seguirnos. https://youtube.com/@PelaezyDeFrancisco Y convinimos ceder el audio del mismo a La FM a partir de las 3 de la tarde”, fue el anuncio del doctor Hernán Peláez Restrepo.

Días de retornos de grandes protagonistas de antaño del periodista deportivo que con Peláez y De Francisco nuevamente al aire le dan al público nuevas opciones para estar informados de las novedades del fútbol colombiano y mundial.