“Descarados”, dos periodistas deportivos están dejando en evidencia EDS que no han bajado el precio de la gasolina

Autoridades no descartan aumento en precios de los combustibles, como un reflejo del comportamiento en el mercado internacional. Foto: Archivo.

Aprovechando su audiencia, un par de periodistas deportivos en Cali, están dejando mal parados y en evidencia a las Estaciones de Servicios (EDS) que no están cumpliendo con la rebaja de $500 pesos al precio del galón de gasolina.

Ellos, señalan que cuando sube el precio del combustible, sí aplican a subir de inmediato desde la media noche del alza, sin embargo, ahora no ha aplicado igual en muchos sitios, en sus reportes al 4 de febrero.

Uno de ellos fue Diego Saviola, director de Deportes Sin Tapujos, que señaló: “Cuando sube el precio de la gasolina lo hacen de Inmediato desde las 11:59 p.m., pero ahora que bajó después de muchos años hay bastantes estaciones en Cali que al 4 de Febrero NO la han bajado ¿Quién controla o regula esta situación?”.

Esto también fue evidenciado por J.J. ‘El Tigre’ Morales, que compartió un “Reporte de la comunidad desde Compartir Desepaz. Gasolina $16.290= el galón de corriente. No bajaron los 500 pesos por galón. ¿Esto quién lo controla? Muchas EDS no cumplen con el precio correcto del ⛽ combustible”.

Incluso, en las respuestas, muchos seguidores le hicieron reportes, como un usuario que señaló: “Tigre y en las estaciones que están sobre la 23 sentido norte sur tampoco han bajado el precio de la gasolina. Me imagino que a ellos no les da temor las sanciones , por qué con todo lo que han recaudado estos días pueden pagar de sobra la sanción y les queda plata. Descarados!”.

Claro que no todas las EDS se desentendieron de la rebaja, también hay reportes de quienes cumplen como el siguiente: “Estación de Servicio que sí cumple con el precio correcto de la gasolina $15.410= Calle 34 carrera 5 norte, a una cuadra del parque del avión Aquí seguiremos publicando las EDS que si cumplen con el descuento de los 500 pesos”.

Interesante tarea de este par de periodistas deportivos que pusieron su audiencia al servicio de la comunidad para pasar del balón a evidenciar en donde no están cumpliendo con la rebaja al precio de la gasolina.