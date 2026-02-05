Avioneta sobrevoló el entrenamiento de un equipo exigiendo refuerzos

El fútbol sudamericano siempre se las arregla para regalar escenas difíciles de creer, pero lo ocurrido en Vélez Sarsfield en la previa del partido ante Boca Juniors supera cualquier guion. En pleno entrenamiento matutino, una avioneta sobrevoló la Villa Olímpica con un mensaje musical dirigido directamente a la dirigencia del club: un reclamo explícito por la falta de refuerzos que dejó atónitos a jugadores, cuerpo técnico e invitados.

El hecho fue confirmado por el propio Fabián Berlanga, presidente del Fortín, en diálogo con el programa Fortineras Sin Filtro. Lejos de tratarse de un rumor o exageración de redes sociales, el dirigente relató con sorpresa lo ocurrido y reconoció el nivel de desgaste que vive la dirigencia en medio de un mercado de pases cuestionado por los hinchas.

“Esta mañana pasó una avioneta por la Villa Olímpica con la famosa canción ‘traé refuerzos, la p*** que te parió’”, contó Berlanga, todavía incrédulo por la situación. En un primer momento, pensaron que se trataba de los habituales vehículos con megáfonos que suelen circular en zonas cercanas a los clubes, pero rápidamente entendieron que el mensaje venía desde el aire.

Según explicó el presidente de Vélez, la escena fue tan inesperada como incómoda. En el predio se encontraban los futbolistas, el cuerpo técnico y personas invitadas, lo que hizo aún más impactante el episodio. “No lo podíamos creer. Se hace difícil convivir con este tipo de situaciones. Hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando”, señaló Berlanga, dejando en claro que el mensaje no aportó nada positivo en la previa de un partido clave.

El dirigente incluso deslizó que desconoce si se trató de una broma, una protesta organizada o una acción con tintes políticos, aunque evitó profundizar en ese punto. Lo cierto es que el reclamo refleja el malestar de una parte de la hinchada por el escaso movimiento de Vélez en el mercado de pases.

Hasta ahora, Lucas Robertone es la única incorporación del Fortín, procedente del Almería, lo que convierte a Vélez en uno de los equipos con menos refuerzos en esta ventana de transferencias. A esto se suman salidas sensibles como las de Maher Carrizo y Tomás Galván, que aumentaron la sensación de debilidad en el plantel.

Berlanga, sin embargo, intentó llevar tranquilidad y respaldó el trabajo interno del club. Aseguró que el cuerpo técnico está conforme con el grupo actual para afrontar el torneo local y la Copa Argentina, y defendió a la secretaría técnica pese a las críticas.