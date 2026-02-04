Messi podría meter un sorpresivo cambio de equipo y salir de Inter Miami

Newell’s Old Boys confirmó que ya trabaja de manera estructurada en un proyecto ambicioso para intentar el regreso de Lionel Messi al club donde comenzó todo. La ilusión apunta a una fecha concreta: el primer semestre de 2027, un escenario que ya genera expectativa no solo en Rosario, sino en todo el fútbol sudamericano.

La confirmación llegó desde la voz del vicepresidente del club, Juan Manuel Medina, quien reconoció públicamente que la Lepra dejó de soñar en abstracto y pasó a la acción. Aunque fue prudente, dejó en claro que el objetivo existe y que se está trabajando para crear las condiciones necesarias. La clave, según explicó, es ofrecer algo que vaya mucho más allá de un contrato deportivo.

“Estamos haciendo lo posible para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, señaló el dirigente.

Desde la dirigencia de Newell’s insisten en que el eventual regreso de Messi no puede limitarse a una cuestión futbolística. El plan incluye mejoras de infraestructura, un proyecto deportivo competitivo y una articulación institucional que involucra a Rosario, la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino en general.

Señalando puntualmente que “la iniciativa abarca a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino (…) “todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ser capaces de ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

La idea es clara: construir un entorno que esté a la altura del impacto que tendría la vuelta del campeón del mundo. Para el club, no se trata solo de repatriar a un ídolo, sino de generar un legado deportivo, social y económico que trascienda varias temporadas.

El deseo de traer a Messi no nació ayer. El proyecto comenzó a tomar forma en 2024 y fue uno de los pilares de la campaña electoral de la agrupación UNEN Newell’s Old Boys, que ganó las elecciones en diciembre de 2025, llevando a Ignacio Boero a la presidencia del club.

Durante aquella campaña, Boero fue contundente: haría “lo posible y lo imposible” para cumplir el sueño de ver a Messi con la camiseta rojinegra. A ese anhelo se sumaron referentes históricos y voces del actual cuerpo técnico, que coinciden en que sería un cierre ideal para la carrera del mejor jugador de la historia.

Hoy, la realidad marca que Lionel Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta finales de 2028. El propio futbolista ha reiterado su felicidad en la MLS, donde encontró estabilidad deportiva y familiar. Sin embargo, también ha dejado claro en más de una ocasión su amor intacto por Newell’s y el deseo —alguna vez— de jugar en su club de origen.

“Tengo el sueño de poder jugar en Newell´s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo”, declaró el 10 en su momento.

Con Messi cerca de los 40 años en 2027, el proyecto de Newell’s apunta a convencerlo no solo desde lo emocional, sino desde la seriedad institucional. El operativo ya empezó. El sueño está en marcha. Y en Rosario, la ilusión volvió a encenderse.