Luto en el deporte colombiano: murió Weymar Muñoz, un gran líder de la actividad en el país

Bastante tristeza ha generado en el deporte colombiano el fallecimiento de Weymar Muñoz Muñoz, un líder de la actividad en nuestro país y que era el presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez.

Varias federaciones, además del Comité Olímpico Colombiano han expresado sus condolencias al respecto por su partida.

Vea acá: “Es un adefesio”, Iván Mejía tildó a Laura Sarabia de buena para nada

Desde el COC, señalaron: “El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano y su presidente, Ciro Solano Hurtado, lamentan profundamente el fallecimiento de Weymar Fernando Muñoz Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez, y expresamos nuestra más sincera voz de solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento de profundo dolor, a sus familiares, amigos y a toda la comunidad ajedrecística del país.Cuando las acciones están dirigidas por el corazón y la convicción, es cuando más resalta la empatía y el trabajo por una mejor sociedad. Weymar fue un gran líder, un ser humano íntegro y un gestor incansable que impulsó el crecimiento del ajedrez colombiano. Su calidez estuvo presente en cada paso que daba al promover y desarrollar eventos internacionales que marcaron un antes y un después para nuestro deporte ciencia.Prueba de su compromiso con el crecimiento íntegro de la disciplina, fueron eventos como la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil que se desarrolló en Barranquilla del 16 al 23 de agosto del 2025, siendo un hito para nuestro país por la relevancia y las diferentes delegaciones que asistieron. Asimismo, dentro de su gestión, que se desarrolló en el periodo entre 2023 y 2026, se destaca el acuerdo de Cooperación en Materia del Desarrollo del ajedrez con la Federación de Ajedrez de la Región de Moscú.“La muerte de Weymar Muñoz es una pérdida irreparable para su familia, amigos y para el deporte colombiano. En el tiempo que estuvo al frente de la Federación de Ajedrez, demostró ser un gran dirigente, trayendo eventos importantes al país, obteniendo resultados en eventos internacionales y bolivarianos, y fue impulsor para que el ajedrez fuera incluido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Se ganó el respeto de la dirigencia internacional.”, expresó Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano.Y resaltó: “En nombre del Comité Olímpico Colombiano estará una comisión en su honra fúnebre como un homenaje al gran dirigente y amigo que fue de nuestra organización. Paz en su tumba y brille para él la luz perpetua”.A través de sus acciones, principios y valores, Weymar deja un legado de amor y pasión por el deporte ciencia del país, por un mejor mañana para las generaciones venideras y un claro mensaje sobre la manera en que el deporte impacta y cambia la vida de las personas. El Comité Olímpico Colombiano extiende un mensaje de fortaleza a toda su familia, seres queridos y al ajedrez nacional por la pérdida de un excelente ser humano”.