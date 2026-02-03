“Es un adefesio”, Iván Mejía tildó a Laura Sarabia de buena para nada

Iván Mejía Álvarez, que cada vez está más activo con sus comentarios políticos, en esta ocasión apuntó contra Laura Sarabia, Embajadora de Colombia en el Reino Unido, en medio de su acto en el Palacio de St. James en donde se reúne con el rey Carlos.

Fue precisamente en ese contexto, respondiendo a la información de un medio de comunicación que hizo la referencia de que la diplomática fue a entregar las credenciales al rey para oficializar su cargo.

Ante esto, el periodista deportivo expresó: “Uuuy, qué pena con ese rey. Laurita de embajadora es un adefesio. Buena para nada!!”.

Sin filtro alguno, Iván Mejía Álvarez se despachó contra Laura Sarabia que ahora en su rol de Embajadora en el Reino Unido se acredita ante el rey Carlos.

Obviamente, la publicación del periodista generó diferentes reacciones por su marcada línea política.