James Rodríguez dio una pista bastante clara sobre su nuevo destino

James Rodríguez, que tenía en vilo a muchos por seguir sin confirmar equipo, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, ya se subió al avión, según dejó ver él mismo y dio una pista más que clara sobre su destino.

Desde su salida de León de México, se ha especulado mucho sobre distintos equipos a los que podría llegar el 10 de la Selección Colombia que ha sonado para clubes de la MLS, México, Colombia y Argentina, entre otros.

De hecho, las últimas voces lo ligaban a Platense en el sur del continente, sin embargo, él mismo casi que despejó mucho con un mensaje en sus redes sociales en donde publicó una foto con un mensaje en inglés, señalando “Here we go” (Aquí vamos).

La señal de ir volando, además de su mensaje escrito en inglés, deja casi despejada la duda y su nuevo destino sería la MLS de los Estados Unidos, además, a esto se debería su tranquilidad de no haber confirmado equipo ya que dicha competencia empieza a mediados de mes.

Además, en las últimas horas habían aumentado las versiones sobre su llegada al fútbol de los Estados Unidos.

De darse, restaría por confirmar el club al que llegaría en el país que será uno de los anfitriones del próximo Mundial, junto a México y Canadá.