Ya hay decisión para la reanudación de Millonarios vs Medellín en El Campín

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín no respondió ante la intensidad de la lluvia en el partido entre Millonarios y Medellín, que se debió suspender cuando se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo, y finalmente se aplazó el resto de encuentro.

Debido al mal estado de la cancha y que ya no rodaba el balón en condiciones normales, el árbitro aceptó el pedido de Andrés Llinás para detener el juego.

Al momento de la suspensión del juego, el reloj marcaba el minuto 55 y el marcador iba igualado sin anotaciones, pese a varias opciones presentadas en el juego.

Como primera medida, el árbitro Alexánder Guzmán anunció que se esperaría media hora para ver si evolucionaba el estado del terreno de juego y bajaba la lluvia.

Sin embargo, tras esperar el tiempo estimado y salir a revisar la cancha, que seguía en malas condiciones, se resolvió que no se podía reanudar en la misma noche de domingo.

¿Cuándo se reanuda Millonarios vs Medellín?

La primera decisión oficial fue la suspensión y luego se informó desde Dimayor que “el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 p.m.”.

¿Qué dice el reglamento del campeonato al respecto?

Artículo 61º.- SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO POR FUERZA MAYOR.

“Cuando el día del partido, por fuerza mayor, deba suspenderse un partido de la competencia todo o en parte, el partido o el tiempo faltante se jugará al día siguiente iniciándose entre las 9:00 y las 15:00 horas de acuerdo a lo que establezca la Gerencia Deportiva de la DIMAYOR”.

Artículo 62º.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SUSPENSIÓN POR FUERZA MAYOR.

“Cuando por fuerza mayor un partido oficial sea suspendido, se reanudará conforme a lo dispuesto en este reglamento, manteniendo el marcador registrado en el momento de la suspensión y se jugará sólo el tiempo que resta para su terminación. Cuando por la misma causa o hechos de la naturaleza deba suspenderse un partido después de haberse jugado ochenta (80) minutos o más, se dará por finalizado con el marcador registrado en el momento de la suspensión.

Parágrafo 1: El partido sólo podrá ser suspendido por decisión del árbitro central del compromiso. Situación que deberá ser informada a la administración de la DIMAYOR”.