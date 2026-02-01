“¿Van a pasar de agache?”, Marocco le pidió acciones a la Dimayor por lo ocurrido en Cúcuta

El periodista Andrés Marocco le pidió acciones a la Dimayor tras lo sucedido en la ciudad de Cúcuta en donde el estadio General Santander se convirtió en un escenario de violencia, tanto en su interior como en las afueras en donde se registraron múltiples actos vandálicos en medio del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en donde estos hechos costaron la vida de un aficionado visitante.

El duelo que abrió la tercera jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I y que terminó igualado 2-2, terminó dando más de qué hablar sobre lo que sucedió por fuera de la cancha.

Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, el cuadro Motilón actuó nuevamente este sábado en el mismo escenario como local, algo que no se explica el periodista que pidió una actuación consecuente.

Escribió en sus redes sociales al respecto: “Señores @dimayor todo lo que pasó el martes en Cúcuta no da para por lo menos un comunicado más correspondiente y consecuente a todo lo que ocurrió? ¿Van a pasar de agache? ¿En serio?”.