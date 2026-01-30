¿Fuego amigo?: Difunden nuevo video de la paliza a un joven por parte de hinchas de Cúcuta

El estadio General Santander se convirtió en un escenario de violencia, tanto en su interior como en las afueras en donde se registraron múltiples actos vandálicos en medio del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en donde estos hechos costaron la vida de un aficionado visitante.

El duelo que abrió la tercera jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I y que terminó igualado 2-2, terminó dando más de qué hablar sobre lo que sucedió por fuera de la cancha.

Varios videos se han visto de los actos violentos y este jueves hizo eco una nueva grabación en donde se ve cómo a un joven le dan una fuerte golpiza entre varios sujetos. Las imágenes dejan ver como fue golpeado hasta con una silla del estadio y que termina ensangrentado.

Lo peor de todo es que pareciera que los violentos se equivocaron porque se trataría de un aficionado del propio Cúcuta, creyendo que era un infiltrado. Cuando la policía logró calmar a los agresores, el joven mostró un tatuaje que comprobaría esto y que terminó calmando a los demás que parecieran lamentar la equivocación. Incluso, cuando lo van a golpear por primera vez, pareciera gritar “yo soy de Cúcuta, yo soy de Cúcuta”.

Fuego amigo o no, lamentable situación de violencia la que se vivió tanto adentro como afuera del estadio General Santander.