Papelón arbitral: el juez se hizo un ocho y cambió dos veces de criterio en la misma acción

Jairo Mayorga, árbitro del partido entre Cali y Deportivo Pasto, se hizo todo un ocho y terminó cambiando de criterio dos veces en una misma jugada que tuvo un gol en cobro a riesgo, un amague de roja perdonada, el gol anulado y ahí sí la roja que iba a perdonar. ‘Que era roja, pero como fue gol, mejor no; pero como ya no fue gol, entonces sí roja’.

Todo se dio en el desarrollo de la cuarta fecha del FPC en donde, el cuadro Azucarero ya ganaba 1-0, con tanto de Juan Dinenno, antes de que llegara la polémica acción.

De entrada, al inicio del juego, el juez amonestó a Nicolás Gil a los cinco minutos. Luego, cuando llegó el minuto 20, se dio un contraataque en el que el propio Gil cortó un avance de Steven ‘Titi’ Rodríguez y el árbitro consideró que era para segunda amarilla, por ende, roja, e incluso llamó al jugador para expulsarlo.

Vea acá: “Tengo que decir adiós”, talento de Win Sports sale del canal luego de 9 años

Sin embargo, en ese mismo instante, sin fijarse de la intención de expulsión, ‘Titi’ cobró a riesgo, en una acción que terminó en gol de su autoría, el mismo que el juez decidió validar en primera instancia, omitiendo la expulsión que iba a decretar.

Ahí se armó la polémica, de entrada, por los jugadores de Pasto que alegaban un fallo en el cobro a riesgo. El VAR, en cabeza de David Nicolás Rodríguez, intervino y se evidenció que el cobro estaba viciado porque Fainer Torijano tenía su pie sobre el balón al momento del cobro.

¿Decisión del árbitro?: gol anulado por mala ejecución y tarjeta roja. Sí, el gol que para el juez si fue inicialmente, no era legal y la expulsión que ya no iba a dar, la terminó decretando al ver que ya no era gol. Tremendo chicharrón.