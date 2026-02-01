Nacional sigue exportando: dan como un hecho la salida de jugador rumbo a la Serie A

En Atlético Nacional se han movido de gran manera en los últimos días en los que han enviado a tres de sus jugadores, todos formados en sus fuerzas básicas, con dirección al fútbol del Viejo Continente.

A los nombres de Andrés Salazar (Letonia) y Roger Caicedo (Bélgica), se sumaría la ida del juvenil Cristian Flórez rumbo al Bolonia de la Serie A de Italia en donde actúa el también colombiano Jhon Lucumí. Esto, de acuerdo con lo informado por la periodista Pilar Velásquez, reconocida por su atino en información respecto al cuadro antioqueño.

Vea acá: “Tengo que decir adiós”, talento de Win Sports sale del canal luego de 9 años

“Cristian Flórez de @nacionaloficial va al Bologna, a préstamo por un año con opción de compra”, señaló la comunicadora.

De 18 años, Cristian Flórez es un extremo que ha actuado en categorías juveniles de la Selección Colombia, propiedad del cuadro Verde y que estaba a préstamo en el Real Cundinamarca de la segunda división del fútbol colombiano.