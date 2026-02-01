Jorge Carrascal sufrió la expulsión más tardía de todas: lo echaron más de 15 minutos después

La Supercopa de Brasil dejó un nuevo título para Corinthians, que venció 2-0 a Flamengo, pero también una de las jugadas más comentadas del fin de semana en el fútbol sudamericano: la expulsión del colombiano Jorge Carrascal en una acción que ocurrió en el primer tiempo, pero que fue sancionada recién antes de iniciarse el segundo. La decisión encendió el debate en redes sociales y programas deportivos, aunque desde el reglamento la determinación arbitral fue correcta.

El hecho se produjo en la etapa inicial, cuando Carrascal impactó con el brazo a un rival en una disputa lejos del balón. En ese momento, la acción pasó inadvertida para el juez central. Sin embargo, durante el descanso, el VAR —a cargo de Bruno Boschilia— revisó la jugada y alertó al árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, quien decidió ir a la pantalla antes de que se reanudara el compromiso.

La clave reglamentaria que explica la roja a Carrascal

Aunque para muchos hinchas resultó extraño que la tarjeta roja se mostrara tras el entretiempo, el punto central es uno solo: el segundo tiempo aún no había comenzado. Según las Reglas de Juego de la IFAB, el descanso no hace parte del tiempo efectivo de partido. Mientras no exista silbato, saque inicial ni balón en movimiento, el encuentro sigue bajo control arbitral pleno.

En este caso:

No hubo autorización para reiniciar el juego.

El balón no estaba en juego.

El segundo tiempo no se había iniciado oficialmente.

Por lo tanto, el árbitro conservaba todas sus facultades disciplinarias, incluyendo la posibilidad de sancionar una conducta violenta detectada por el VAR.

Qué dice el protocolo VAR

El Protocolo VAR es claro en situaciones como esta. El sistema puede intervenir ante posibles expulsiones directas, incluso si la acción ocurrió minutos antes, siempre y cuando el partido no se haya reanudado. Además, una agresión con el brazo, sin intención de disputar el balón, encaja perfectamente dentro de la figura de conducta violenta, independientemente del momento del juego.

Así, lejos de tratarse de una irregularidad o de una “marcha atrás”, la expulsión de Carrascal fue reglamentaria y válida, aunque poco habitual para el espectador.

Un golpe que condicionó la final

Cuando Carrascal recibió la tarjeta roja, Corinthians ya ganaba 1-0 con anotación de Gabriel Paulista. Flamengo afrontó todo el segundo tiempo con un hombre menos y, pese a intentarlo, no logró reaccionar. En el noveno minuto de adición, Yuri Alberto sentenció el 2-0 con una definición de lujo ante el arquero argentino Agustín Rossi, asegurando el título para el equipo paulista.