Peláez y de Francisco anunciaron su regreso y el espacio en el que estarán

Peláez y De Francisco, el programa que salió del aire para este 2026, tras la fusión de Caracol Radio con La W, volverá al aire, tras lo anunciado por sus propios protagonistas que llenaron de alegría a todos sus seguidores.

En los últimos años, el espacio de los dos periodistas logró conquistar muchos fanáticos por su estilo único para abordar los temas, principalmente de fútbol.

Fueron los propios Hernán Peláez y Martín de Francisco los que hicieron el anuncio de su regreso, señalando que les ha hecho mucha falta el fútbol y por eso “vamos a retornar”, señalando que sus contenidos los encontrarán en redes sociales, inicialmente en Instagram y Youtube.

“Hemos tenido tiempo para la lectura y la reflexión. Pero nos ha hecho falta el fútbol, vamos a tener que volver @MdeFrancisco12. Por ahora nos pueden encontrar en IG y Youtube como: Peláez y de Francisco”, es el mensaje que acompañó el video.

Aunque dejaron claro que no tienen todavía la fecha definida, el regreso al aire de Peláez y De Francisco ilusiona a los aficionados de este par de periodistas deportivos en Colombia.