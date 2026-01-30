Deportes

¡Top 10! La Liga de Colombia es una de las mejores del mundo, según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol puso por lo alto al FPC. El Brasileirao ya está en el podio mundial.

La verdadera razón de Dimayor para programar la última fecha del FPC un jueves y no domingo
Fútbol colombiano Foto tomada de la cuenta de Instagram: @santafe_oficial (14/10/2024)
Por Evaristo Pérez

La Liga BetPlay recibió una noticia que ilusiona a clubes, hinchas y dirigentes: el torneo volvió a meterse en el Top 10 de las mejores ligas del mundo, según el más reciente ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Tras ubicarse en la casilla 12 durante 2024, el campeonato colombiano logró escalar dos posiciones y cerrar 2025 dentro de la élite del fútbol mundial de acuerdo con el escalafón recientemente publicado.

Vea acá: “Zánganos incompetentes”, Iván Mejía a los hermanos Galán a los que tildó de mantenidos

Así quedó el ranking mundial de ligas en 2025

El listado sigue dominado por Europa, aunque Sudamérica mantiene presencia fuerte:

  • Premier League (Inglaterra) – 2.359 puntos
  • LaLiga (España) – 2.073 puntos
  • Brasileirao (Brasil) – 1.999 puntos
  • Serie A (Italia) – 1.972 puntos
  • Bundesliga (Alemania) – 1.880 puntos
  • Ligue 1 (Francia) – 1.502 puntos
  • Liga Portugal – 1.145 puntos
  • Primera División Argentina – 1.089 puntos
  • Eredivisie (Países Bajos) – 1.067 puntos
  • Liga BetPlay (Colombia) – 1.025,5 puntos

El Brasileirao sigue como la gran referencia del continente, mientras Argentina mantiene su peso histórico. Sin embargo, Colombia reduce distancias y se consolida como una liga exportadora y competitiva.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último