¡Top 10! La Liga de Colombia es una de las mejores del mundo, según la IFFHS

La Liga BetPlay recibió una noticia que ilusiona a clubes, hinchas y dirigentes: el torneo volvió a meterse en el Top 10 de las mejores ligas del mundo, según el más reciente ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Tras ubicarse en la casilla 12 durante 2024, el campeonato colombiano logró escalar dos posiciones y cerrar 2025 dentro de la élite del fútbol mundial de acuerdo con el escalafón recientemente publicado.

Así quedó el ranking mundial de ligas en 2025

El listado sigue dominado por Europa, aunque Sudamérica mantiene presencia fuerte:

Premier League (Inglaterra) – 2.359 puntos

LaLiga (España) – 2.073 puntos

Brasileirao (Brasil) – 1.999 puntos

Serie A (Italia) – 1.972 puntos

Bundesliga (Alemania) – 1.880 puntos

Ligue 1 (Francia) – 1.502 puntos

Liga Portugal – 1.145 puntos

Primera División Argentina – 1.089 puntos

Eredivisie (Países Bajos) – 1.067 puntos

Liga BetPlay (Colombia) – 1.025,5 puntos

El Brasileirao sigue como la gran referencia del continente, mientras Argentina mantiene su peso histórico. Sin embargo, Colombia reduce distancias y se consolida como una liga exportadora y competitiva.