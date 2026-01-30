Los colombianos y sus compañeros en Vasco se ganaron terrible reprimenda de su DT

El arranque del Brasileirao 2026 ya dejó su primera escena polémica y tiene como protagonista a un equipo con fuerte presencia colombiana, Vasco da Gama, donde actualmente militan Carlos Andrés “Tinito” Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y el recién llegado Marino Hinestroza, que no ha debutado.

Durante el compromiso ante Mirassol, disputado en el estadio Maião, el técnico Fernando Diniz protagonizó un fuerte regaño público a sus jugadores en plena pausa técnica del primer tiempo, luego de recibir el primer gol rival. La escena, revelada por medios brasileños, muestra a un entrenador visiblemente molesto por la falta de movilidad y compromiso táctico del equipo en la fase ofensiva.

El partido tuvo presencia directa de Colombia en el once inicial. Tinito Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas fueron titulares. Precisamente Cuesta anotó en contra y Rojas fue reemplazado al minuto 18.

Vea acá: “Zánganos incompetentes”, Iván Mejía a los hermanos Galán a los que tildó de mantenidos

Sin embargo, según reportes desde Brasil, Rojas fue uno de los señalados por Diniz durante la pausa, especialmente por su falta de movimiento sin balón. El entrenador también cuestionó la participación de otros jugadores del frente de ataque y hasta la contribución defensiva de figuras experimentadas del plantel como Coutinho.

El mensaje fue directo: sin movilidad y sin participación colectiva, el equipo terminaría recurriendo al balón largo, una crítica que incluso ya había aparecido en el ciclo del anterior entrenador.

A este ambiente se sumará otro colombiano, Marino Hinestroza, fichado desde Atlético Nacional que acaba de aterrizar en Brasil y todavía no ha debutado oficialmente.