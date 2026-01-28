Aseguran Atlético Nacional tiene listo el fichaje de jugador que actuó en el Mundial de Clubes

Atlético Nacional ya estaría apuntando a fichajes del próximo periodo de transferencias, de acuerdo con versiones de prensa que aseguran tiene prácticamente listo el fichaje de un jugador que actuó en el nuevo formato del Mundial de Clubes de la FIFA.

Se trate del defensor colombiano Stefan Medina que tendría listo su regreso al cuadro que lo vio debutar como profesional.

Primero fue Pilar Velásquez la periodista que manifestó que “para junio, Atlético Nacional está trabajando un jugador que toda la hinchada quiere mucho. Juega en la parte de atrás y es polifuncional (central y lateral)”.

A esto se sumó Juan Felipe Cadavid que lo entregó con nombre propio, señalando que “Nacional lo quería para enero, pero por circunstancias del mercado no lo pudo hacer, pero, prácticamente tiene listo el regreso de Stefan Medina para el segundo semestre del año”.

“Me dicen que prácticamente está listo y entre junio o julio sería jugador de Atlético Nacional”, agregó.

El de Stefan Medina es uno de los nombres que ha sonado en varias ocasiones para su retorno a Atlético Nacional y parece que para sus 34 años se daría su nueva aventura en el FPC de donde partió al fútbol mexicano en donde ha actuado y conseguido títulos locales e internacionales con Monterrey y Pachuca.