Siete colombianos siguen firmes con sus clubes en la Europa League

Tras la selección de los equipos que siguen en carrera en la Champions League, el pasado miércoles, ayer el turno fue para la segunda competencia en importancia en el ámbito de clubes en el Viejo Continente, la Europa League, que también dejó listos a los 8 equipos que avanzaron de manera directa a octavos de final y los otros 16 que lucharán por el resto de los lugares pendientes en la fase de play-offs.

Por el lado de los jugadores colombianos, Juan Camilo Cucho Hernández y Nelson Deossa -ambos con Real Betis (4)- llegaron de manera directa a la siguiente ronda, al igual que Pedro Bravo, que estará en los octavos con el Midtjylland de Dinamarca (3); a ellos se suma el portero Devis Vásquez con la Roma (8).

Los que jugarán la fase de play-offs son: Jhon Durán (Fenerbahce), Jhon Lucumí (Bologna) y Juan Córdoba (GNK Dinamo).

Clasificados a octavos de final de la Europa League

Lyon (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP), Porto (POR), Braga (POR), Freiburg (GER) y Roma (ITA)

Clasificados a Play-offs eliminatorios

Genk (BEL), Bologna (ITA), Stuttgart (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Viktoria Plzeň (CZE)﻿, Estrella Roja (Crvena Zvezda) (SRB), Celta Vigo (ESP), PAOK (GRE), Lille (FRA), Fenerbahçe (TUR), Panathinaikos (GRE), Celtic (SCO), Ludogorets (BGR), Dinamo (CRO) y Brann (NOR).

Fechas de la fase eliminatoria de la Europa League

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero 2026Octavos de final: 12 y 19 de marzo 2026Cuartos de final: 9 y 16 de abril 2026Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo 2026Final: 20 de mayo May 2026 (Estambul)