“Zapatero a sus zapatos”, Caterine Ibargüen patinó en plena emisión de Noticias RCN con noticia de Falcao

A Caterine Ibargüen se le fueron las luces en plena emisión de Noticias RCN cuando daba una noticia sobre Radamel Falcao García en Millonarios y se quedó sin argumentos para redondear la idea, algo por lo que le han caído varias críticas.

Todo se dio este lunes 26 de enero cuando la exdeportista y ahora presentadora estaba entregando la noticia sobre la habilitación del atacante que ya puede volver a actuar con Millonarios, al suspenderle la sanción que tenía presente por sus declaraciones en su etapa anterior con el club.

Vea acá: “Trepador y lamec…”, Iván Mejía a César Augusto Londoño por sus amenazas respecto al dólar en Colombia

Mientras entregaba esa información, se evidenció que dejó de funcionar el Teleprónter en el que leía la noticia y en ese momento quedó patinando, sin saber en dónde o cuándo podría volver a actuar el jugador.

Esta situación fue compartida en redes sociales en donde hizo bastante eco con comentarios en los que reprocharon su rol como presentadora, tipo: