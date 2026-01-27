“Zapatero a sus zapatos”, Caterine Ibargüen patinó en plena emisión de Noticias RCN con noticia de Falcao

A Caterine Ibargüen se le fueron las luces en plena emisión de Noticias RCN cuando daba una noticia sobre Radamel Falcao García en Millonarios y se quedó sin argumentos para redondear la idea, algo por lo que le han caído varias críticas.
Todo se dio este lunes 26 de enero cuando la exdeportista y ahora presentadora estaba entregando la noticia sobre la habilitación del atacante que ya puede volver a actuar con Millonarios, al suspenderle la sanción que tenía presente por sus declaraciones en su etapa anterior con el club.
Mientras entregaba esa información, se evidenció que dejó de funcionar el Teleprónter en el que leía la noticia y en ese momento quedó patinando, sin saber en dónde o cuándo podría volver a actuar el jugador.
Esta situación fue compartida en redes sociales en donde hizo bastante eco con comentarios en los que reprocharon su rol como presentadora, tipo:
- si no es leyendo no puede 😳
- La diferencia entre deportista y presentadora de noticias
- Zapatero a sus zapatos
- Pésima periodista siempre es incómodo verla presentar
- Cada quien en lo suyo
- mañana en el inicio 😁🤸🤼🧘🤦
- Y gente con Comunicación Social en Un Call Center 😒.
- “Qué indignación en serio. Uno como profesional, graduado de comunicación social y periodismo buscando una oportunidad de salir adelante en el medio y estos ponen a cualquier persona que simplemente por haber sido deportista cree que tiene la capacidad de presentar como lo haría un profesional. ¿Entonces para que nos preparamos nosotros? Yo llevo buscando una oportunidad por más de un año en el medio, amo el periodismo deportivo, y ver que ponen a cualquier persona a presentar como lo debería hacer un periodista me llena de profunda indignación y tristeza. Que denigración a la profesión. Y uno que se formó 5 años buscando una mínima oportunidad…”
- todos los que han gastado millones de pesos en una carrera que no vale la pena estudiar teniendo en cuenta que llega una persona que acude a su retiro del deporte para activar palancas y quitarle el puesto a alguien que estudio.
- Esto pasa cuando llevan gente no por talento y mérito sino por fama...
- Qué lástima la gente q quiere estudiar periodismo deportivo si es que existe esa carrera ya porque como en esos canales ponen a presentar a cualquiera ellos son deportistas no periodistas.