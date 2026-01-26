“Campeones en tu cara”, los pocos hinchas de Chicó se mofaron de los miles de América en Tunja

En uno de los partidos que se jugó durante el reciente fin de semana, en la segunda jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I, unos cuantos aficionados de Boyacá Chicó hicieron eco de cuenta de su cargada a los de América de Cali, pese a que los visitantes los superaban notablemente en número.

Todo se dio en el estadio La Independencia de Tunja en donde los Escarlatas se impusieron 0-1 con anotación de Tilman Palacios para llegar a 6 puntos y tener una campaña perfecta por el momento en el campeonato.

Más allá de lo deportivo, una escena que trascendió fue la de los pocos hinchas del equipo local que desplegaron una pancarta que citaba: “campeón 2008, en tu cara”, haciendo alusión a su único título en la historia que fue precisamente contra América.

Además, llamó la atención que lo hicieran cuando eran minoría notable, apenas una docena de Ajedrezados contra miles de Escarlatas que ocuparon las graderías en el estadio de Tunja.