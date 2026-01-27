“Te voy a perseguir con todo”, Adriano sentenció a hombre que estafó a su mamá

Adriano, reconocido exfutbolista brasileño que brilló en varios clubes, fue noticia por una sentencia que hizo en las últimas horas a un hombre que, según su relató, estafó a su mamá y le dio un plazo para que le devuelva el dinero.

A través de un video difundido en redes sociales, El Emperador fue certero con el estafador al que le dio 24 horas para que devuelva el dinero o sino él mismo irá tras él con todo.

“A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio”, señaló el exjugador.

Explicando: “Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta bancaria de alguien que se hacía pasar por mí”.

“Si no lo devuelves, ya verás si lo descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas”, sentenció.

Dicha publicación ha dejado todo tipo de comentarios por la sentencia del exjugador que pasó por importantes clubes como Flamengo, Inter de Milán, Roma, Fiorentina y muchos más.