“Necesito desahogarme”, Coco Gauff desató su frustración a punta de golpes tras su eliminación en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del tenis mundial y tuvo como protagonista a Coco Gauff, una de las grandes figuras del circuito femenino. La estadounidense, número 3 del ranking WTA, quedó eliminada de manera sorpresiva en los cuartos de final tras caer en apenas 59 minutos frente a la ucraniana Elina Svitolina, en un partido que expuso sus falencias y terminó con un gesto de frustración que dio la vuelta al mundo: rompió su raqueta al salir de la cancha.

Gauff llegaba a Melbourne Park como una de las favoritas al título. Su sólido arranque de temporada y el alto nivel mostrado en rondas previas alimentaron la ilusión de conquistar su primer Abierto de Australia y sumar su tercer Grand Slam. Sin embargo, el cruce ante Svitolina fue un golpe de realidad. En condiciones de calor extremo, la estadounidense nunca logró imponer su juego y fue ampliamente superada con un contundente 6-1 y 6-2.

La ucraniana, que atraviesa un gran momento, supo leer el partido desde el inicio y aprovechó los errores de su rival. El servicio fue el gran talón de Aquiles de Gauff: en el primer set cometió cinco dobles faltas, perdiendo cuatro de sus juegos de saque. Aunque en el segundo parcial mostró una leve mejoría, los errores no forzados —12 en total— terminaron por sentenciar cualquier intento de reacción.

El gesto que se volvió viral

Tras abandonar la pista del Rod Laver Arena, las cámaras captaron a una Coco Gauff visiblemente alterada rompiendo su raqueta contra una rampa de cemento. Un momento que, según explicó después, pensó que sería privado.

“Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras. No me gusta romper raquetas”, confesó la tenista de 21 años en rueda de prensa. Incluso dejó entrever su incomodidad por la falta de espacios realmente privados dentro del torneo.

Lejos de arrepentirse, Gauff fue honesta sobre la necesidad de liberar su frustración. Aseguró que prefiere descargar esa tensión de manera puntual antes que desquitarse con su equipo de trabajo. “No quiero hacerlo con mi equipo, son buenas personas y no se lo merecen”, explicó, dejando ver el lado más humano de una estrella sometida a la presión constante del alto rendimiento.