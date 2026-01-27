Darío Gómez fue suspendido por la UCI por resultado analítico adverso

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano de 24 años del Team Polti VisitMalta, fue notificado por la UCI (Unión Ciclista Internacional) de un resultado analítico adverso para boldenona por lo que ha sido suspendido provisionalmente.

Esto tras un control realizado el pasado 28 de diciembre de 2025 en una muestra realizada fuera de competencia, según lo anunciado. El ente oficial anunció que el corredor tiene la opción de una muestra B para intentar revertir el fallo.

Comunicado Oficial de la UCI

“La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra ha sido notificado de un resultado analítico adverso para boldenona y uno de sus metabolitos* en una muestra recogida fuera de competición el 28 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Reglamento Antidopaje de la UCI, el corredor ha sido suspendido provisionalmente. Tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B.

La UCI no hará más comentarios mientras el procedimiento esté en curso.

La UCI delegó las actividades operativas de su programa antidopaje a la Agencia Internacional de Controles (ITA) en enero de 2021, manteniendo la gestión de resultados y la persecución de las infracciones de las normas antidopaje. Desde entonces, las iniciativas de ciclismo limpio han estado lideradas por la Unidad de Ciclismo de la ITA, dedicada específicamente a todas las disciplinas del ciclismo. La UCI y la ITA están vinculadas por un acuerdo de servicios que garantiza la independencia de la ITA.

* La boldenona y sus metabolitos son sustancias prohibidas incluidas en la clase S1.1 [esteroides anabólicos androgénicos] de las Listas de Prohibiciones de 2025 que mantiene la Agencia Mundial Antidopaje y adopta la UCI”.